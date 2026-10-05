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FT: в случае вступления в ЕС Киеву ограничат доступ к субсидиям и сельхозрынкам

В случае вступления в Евросоюз Украине ограничат доступ к сельскохозяйственным субсидиям и рынкам. Об этом 5 октября пишет британская газета The Financial Times (FT) со ссылкой на внутренний документ объединения.

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