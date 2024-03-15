Зарвавшаяся Греция даже не осознает, какой «козырь в рукаве» есть у России — Решение поистине гениальное!

Греческие власти никогда не отличались особой любовью к России – таким образом, от нашего Министерства иностранных дел вновь прозвучала просьба наконец взяться за голову и перестать поставлять оружие стране.
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