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Зарвавшаяся Греция даже не осознает, какой «козырь в рукаве» есть у России — Решение поистине гениальное!

Зарвавшаяся Греция даже не осознает, какой «козырь в рукаве» есть у России — Решение поистине гениальное!

Греческие власти никогда не отличались особой любовью к России – таким образом, от нашего Министерства иностранных дел вновь прозвучала просьба наконец взяться за голову и перестать поставлять оружие стране.

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Комментарии
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Grandad
Не забывайте, что на севере Кипра расположена крупная военная база Британии. Наши туристы там не нужны.
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19 час.
Секушин Леонид
Ну да! Турки прям помчатся признавать Крым российским! Да ни в жизнь!
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12 час.

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