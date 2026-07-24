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Царьград

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Совет Федерации одобрил закон о приостановке лицензий производителей

Совет Федерации одобрил закон о приостановке лицензий производителей

Совет Федерации одобрил закон, усиливающий контроль за производством лекарств в России. При критических нарушениях стандартов GMP ЕАЭС лицензии могут быть приостановлены на 120 дней с возможным продлением.

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