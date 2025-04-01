Для урегулирования конфликта на Украине необходимо сместить украинского лидера Владимира Зеленского. Об этом на своей странице в соцсети X (бывшая Twitter) заявил профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен.
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