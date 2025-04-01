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Газета.ру

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Профессор Малинен: мир на Украине наступит после смещения Зеленского

Профессор Малинен: мир на Украине наступит после смещения Зеленского

Для урегулирования конфликта на Украине необходимо сместить украинского лидера Владимира Зеленского. Об этом на своей странице в соцсети X (бывшая Twitter) заявил профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен.

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