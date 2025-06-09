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Царьград

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Строительство станции "Звенигородская": уложено 13,5 тыс. кубометров бетона

Строительство станции "Звенигородская": уложено 13,5 тыс. кубометров бетона

В Москве активно продолжается строительство станции метро "Звенигородская" на Рублево-Архангельской линии.

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