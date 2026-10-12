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Регионы России

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Иран оценивает американский ответ как недостаточный по условиям открытия Ормузского пролива

Иран оценивает американский ответ как недостаточный по условиям открытия Ормузского пролива

Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Мохсен Резаи сообщил, что США согласились выполнить лишь часть из семи условий, выдвинутых Тегераном для прекращения военных действий и открытия Ормузского пролива, и назвал ответ Вашингтона недостаточным.

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