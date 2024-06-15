Театр абсурда
Россия и мирПолитика и общество
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Театр абсурда

8 820 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Виктор Асманкин
    Да пора в родные кишлаки к баямВ Узбекистане пре...
  • Nata
    Сразу всем  вместе.В Узбекистане пре...
  • Сергей Кептицин
    Э-эээ ... Я лично прочитал, что узбеки - гоминиды, происходящие от таджиков.  Значит, узбеки раньше повышено так, что...В Узбекистане пре...

Казахстан зачищает российский контент и сажает за «сепаратизм»

Казахстан зачищает российский контент и сажает за «сепаратизм»

Айнур Курманов Несмотря на заверения в «вечной дружбе» Астана продолжает процесс дерусификации и декоммунизации в стране, в том числе проводит политику вытеснения российского информационного влияния в стране, выводя тем самым республику из общего некогда медийного пространства.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Ратник Ратник
Будут наши слуги народа и дальше их взасос в задницу целовать. Скоро уже на голову нам ср... начнут. А этим - лишь бы собственное бабло не пострадало. А Россия для них, место для шинкования бабла.
Ответить
15 час.

Картина дня

наверх