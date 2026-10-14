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Нервное настроение. По просторам ЖеЖешек

9 011 подписчиков

Минутка пессимизма

Вчера  у  нас  была  минутка оптимизма и мы писали  о том, что Русские люди не боятся сливов, потому что их не будет Ну, а  сегодня  мы  будем  делать  нервы.

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