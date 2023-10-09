ОАК передала ВКС вторую за год партию бомбардировщиков Су-34

Новосибирский авиационный завод имени В.П. Чкалова Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК), которая входит в «Ростех», передала Воздушно-космическим силам (ВКС) России вторую в 2023 году партию истребителей-бомбардировщиков Су-34.
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