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ОАК передала ВКС вторую за год партию бомбардировщиков Су-34

ОАК передала ВКС вторую за год партию бомбардировщиков Су-34

Новосибирский авиационный завод имени В.П. Чкалова Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК), которая входит в «Ростех», передала Воздушно-космическим силам (ВКС) России вторую в 2023 году партию истребителей-бомбардировщиков Су-34.

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