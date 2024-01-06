Круизный лайнер встретил волну высотой 20 метров: капитан думал, что справится, но генераторы отключились

Норвежский круизный лайнер MS Maud столкнулся с поднявшейся в спокойном море огромной волной. Стена воды неожиданно поднялась перед рубкой на 20 метров — капитан решил пройти сквозь нее, но генераторы судна остановились.
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