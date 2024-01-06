TRENDYMEN
TRENDYMENЛЕНТАДЕНЬГИПРОСТРАНСТВОСТИЛЬWISH LISTДЕВУШКИПУТЕШЕСТВИЯ
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

TRENDYMEN

39 283 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Алтайцев
    Например  чмошнику  Кармадону, глумящемуся  над погибшими в  этом ущелье под  названием  Кармадон.Мужчина купил пот...
  • Владимир Алтайцев
    Это Ваши мозги стоят не дороже банки зеленого горошка. ПрокисшегоМужчина купил пот...
  • Boris Borisov
    С полным уважением и пожеланием долгой и здоровой жизни  , смею заметить ,   что иногда пенсия внезапно , может не со...Мужчина купил пот...

Круизный лайнер встретил волну высотой 20 метров: капитан думал, что справится, но генераторы отключились

Круизный лайнер встретил волну высотой 20 метров: капитан думал, что справится, но генераторы отключились

Норвежский круизный лайнер MS Maud столкнулся с поднявшейся в спокойном море огромной волной. Стена воды неожиданно поднялась перед рубкой на 20 метров — капитан решил пройти сквозь нее, но генераторы судна остановились.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх