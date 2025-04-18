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Новоаннинский сегодня 🇷🇺NOVO_TODAY

5 подписчиков
Ничего святого

Ничего святого!😡 Мошенники используют ботов с пасхальной тематикой в Telegram ПО распространяет фишинг, крадёт аккаунты в соцсетях и на Госуслугах, личные данные и деньги с онлайн-банков.

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