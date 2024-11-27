Украинский вратарь "Бенфики" Трубин не стал жать руку Головину перед матчем ЛЧ

Вратарь португальского клуба "Бенфика" и сборной Украины Анатолий Трубин не стал пожимать руку российскому полузащитнику "Монако" Александру Головину перед матчем команд в рамках группового этапа Лиги чемпионов.
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