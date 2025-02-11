В США заявили об исчезновении бригады дезертиров ВСУ "Анна Киевская"

REUTERS/Valentyn Ogirenko 155-я бригада ВСУ "Анна Киевская", которая создавалась по особому приказу Владимира Зеленского и должна была стать элитой укранской армии, полностью исчезла спустя несколько недель боев.
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