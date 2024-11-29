Дело о праве военнослужащих на второе жилье рассмотрит Конституционный суд

Поводом к проверке стали жалобы Митрофановой и Рыбакова Конституционный суд РФ рассмотрит дело о праве военнослужащих на жилье от властей, если ранее они уже получали такое право как члены семьи, сказали в пресс-службе суда.
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