Происшествия

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В Мордовии перед судом предстанет житель Нижнего Новгорода, обвиняемый в совершении мошенничества на сумму более четырех миллионов рублей

Следственной частью Следственного управления МВД по Республике Мордовия окончено расследование уголовного дела в отношении 26-летнего жителя Нижнего Новгорода, обвиняемого  в совершении преступления, предусмотренного ч.

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