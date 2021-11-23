В Мордовии перед судом предстанет житель Нижнего Новгорода, обвиняемый в совершении мошенничества на сумму более четырех миллионов рублей

Следственной частью Следственного управления МВД по Республике Мордовия окончено расследование уголовного дела в отношении 26-летнего жителя Нижнего Новгорода, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.
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