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8,3 млн жителей Алтайского края воспользовались поездами и электричками в 2022 году

8,3 млн жителей Алтайского края воспользовались поездами и электричками в 2022 году

8,3 млн жителей Алтайского края воспользовались поездами и электричками в 2022 году В алтайском управлении Западно-Сибирской железной дороги подвели итоги 2022 года В 2022 году по железным дорогам Алтайского края проехало 8,3 млн пассажиров.

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