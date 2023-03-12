8,3 млн жителей Алтайского края воспользовались поездами и электричками в 2022 году В алтайском управлении Западно-Сибирской железной дороги подвели итоги 2022 года В 2022 году по железным дорогам Алтайского края проехало 8,3 млн пассажиров.