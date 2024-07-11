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Береговая охрана США обнаружила несколько кораблей КНР недалеко от Аляски

Береговая охрана США обнаружила несколько кораблей КНР недалеко от Аляски

Один из катеров Береговой охраны США под названием Kimball в ходе осуществления патрулирования в акватории Берингова моря засек три военных корабля, принадлежащих армии КНР, примерно в 200 км от пролива Амчитка у Алеутских островов.

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