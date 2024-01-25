Почему у фасадов некоторых зданий под землёй «закопан» этаж с окнами и дверьми

Некоторые здания, особенно старинные, имеют свои секреты, которые с первого раза и не разгадаешь. Вот и на отечественных просторах есть такие дома, которые при реконструкции ниже уровня земли обнажают как будто один, ранее неизвестный этаж - под землёй обнаруживаются окна и двери.