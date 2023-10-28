«Фарс убитой нежити» — мистический детектив с Шерлоком Холмсом, Арсеном Люпеном и японской мифологией

На сцену осенего аниме-сезона постепенно выходят ключевые хиты, но не все (да и это только начало), так что мы рассматриваем под лупой, что же нам принесли весны и лето — вместе с аниме-каналом «Покебол с предсказанием».
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