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Житель Плесецкого района год избивал дочь за непослушание

Житель Плесецкого района год избивал дочь за непослушание

Уголовное дело завели, когда обнаружили на голове у шестилетнего ребенка кровоподтеки.Как сообщили в пресс-службе регионального следственного комитета, установлено, что побои наносились девочке год — с августа 2021 года по август 2022 года.

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