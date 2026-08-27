Губернатор Рязанской области оценил масштабную модернизацию школы в Александро-Невском

РЯЗАНЬ, 27 августа, ФедералПресс. Губернатор Павел Малков совместно с депутатом Государственной Думы РФ Андреем Макаровым посетил с рабочей поездкой Александро-Невский округ, где осмотрел основное здание средней школы, капитально отремонтированное в рамках национального проекта «Молодежь и дети».
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