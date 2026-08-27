ФедералПресс
ФедералПресс
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ФедералПресс

34 подписчика

Губернатор Рязанской области оценил масштабную модернизацию школы в Александро-Невском

Губернатор Рязанской области оценил масштабную модернизацию школы в Александро-Невском

РЯЗАНЬ, 27 августа, ФедералПресс. Губернатор Павел Малков совместно с депутатом Государственной Думы РФ Андреем Макаровым посетил с рабочей поездкой Александро-Невский округ, где осмотрел основное здание средней школы, капитально отремонтированное в рамках национального проекта «Молодежь и дети».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии