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Премьер Польши обратился к Европе с тремя предложениями

Премьер Польши обратился к Европе с тремя предложениями

Европе пора «перестать болтать» и начать действовать в конфликте на Украине. Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск на своей странице в социальной сети X.

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Комментарии
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Eduard
Вы не имеете права лезть в чужие страны.Ваща территория ограничена вашими членаии.Там раздавайте оружие,бейте друг друга,делите земли друг друга)
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10 час.
Eduard
Туск напоминает Паниковского с фразой;&quot;Ну когда же,когда мы будим делить ...Украину&quot;?
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10 час.
Aнатолий Райков
Дональд Тусклявый,а когда вы намерены избавится от своего позорного прошлого,или голос прорезался и можно врать и воровать что можно.Я хорошо помню следование в ГСВГ через территорию Польши и хорошо помню как подошедший к поезду мальчик с сестрой,так он продавал свою сестру за банку каши с мясом.Сержант который сопровождал нас пожалел их,дал банку каши с мясом,да ещё и галет в придачу,но зато дал и пинка чтобы своей сестрой не торговал.Вот такие поляки за банку каши готовы всё продать.
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1 час.
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