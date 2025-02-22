Премьер Польши обратился к Европе с тремя предложениями

Aнатолий Райков

Дональд Тусклявый,а когда вы намерены избавится от своего позорного прошлого,или голос прорезался и можно врать и воровать что можно.Я хорошо помню следование в ГСВГ через территорию Польши и хорошо помню как подошедший к поезду мальчик с сестрой,так он продавал свою сестру за банку каши с мясом.Сержант который сопровождал нас пожалел их,дал банку каши с мясом,да ещё и галет в придачу,но зато дал и пинка чтобы своей сестрой не торговал.Вот такие поляки за банку каши готовы всё продать.