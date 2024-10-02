Кургинян: антигуманистические элиты хотят ввергнуть мир в технофеодализм

Антигуманистические элиты хотят, чтобы мир отказался от веры в развитие человека и встал на путь возврата на новой технической основе к чему-то совсем древнему и человеконенавистническому, заявил философ, политолог, лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян 20 сентября в эфире передачи «Разговор с мудрецом» на радио «Звезда».