Минэнерго США заявило о минимуме нефтяных запасов с 1982 года

На конец недели 28 августа нефть в стратегическом резерве США снизилась до 286,6 млн баррелей — минимального уровня с ноября 1982 года.
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