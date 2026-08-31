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Царьград

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Минэнерго США заявило о минимуме нефтяных запасов с 1982 года

Минэнерго США заявило о минимуме нефтяных запасов с 1982 года

На конец недели 28 августа нефть в стратегическом резерве США снизилась до 286,6 млн баррелей — минимального уровня с ноября 1982 года.

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