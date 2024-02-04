Яннис Адетокумбо набрал 48 очков и 10 передач, «Бакс» отыгрались с «-25» и добыли первую победу под руководством Дока Риверса

Команда из Висконсина уступала «-25» на старте второй четверти. За две минуты до большого перерыва отрыв «Мавс «оставался «+20», но затем последовал рывок 15:0 от «Бакс», который начал и закончил разыгрывающий Дэмиан Лиллард.