Депутат Госдумы Бурматов: домашних питомцев включат в законопроект о маркировке животных

МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. В России планируют ввести обязательную маркировку домашних животных, рассказал в беседе с “Известиями” первый зампред комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов.
МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. В России планируют ввести обязательную маркировку домашних животных, рассказал в беседе с “Известиями” первый зампред комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов.
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