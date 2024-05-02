«Мы могли забить больше». Тренер «Боруссии» — о матче с «ПСЖ»

Эдин Терзич прокомментировал победу «Боруссии» в матче Лиги чемпионов с «ПСЖ». Главный тренер дортмундской «Боруссии» Эдин Терзич поделился впечатлениями от победы своей команды в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов с «ПСЖ», отметив, что его команда могла забивать более одного гола.
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