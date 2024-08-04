Экспедиция к предкам. Путешествие в страну Пунт

Реконструкция корабля с рельефа в храме царицы Хатшепсут …посылающей послов по морю,и в папировых суднах по водам!Идите, быстрые послы,к народу крепкому и бодрому,к народу страшному от начала и доныне,к народу рослому и все попирающему,которого землю разрезывают реки.