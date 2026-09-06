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test mazurok

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📄 В Крыму разработали рекомендации по защите трудовых прав педагогов при ЧС Председатель Крымской республиканской организации Общероссийского Профсоюза образования Екатерина Волкова рассказала о мерах защиты трудовых прав работников сферы образования в условиях ЧС, при отмене занятий или изменении расписания.

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