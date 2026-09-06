📄 В Крыму разработали рекомендации по защите трудовых прав педагогов при ЧС Председатель Крымской республиканской организации Общероссийского Профсоюза образования Екатерина Волкова рассказала о мерах защиты трудовых прав работников сферы образования в условиях ЧС, при отмене занятий или изменении расписания.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым