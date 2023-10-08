Памятка по безопасности пешеходов в темное время суток

В этом, как и во многих других случаях наездов на пешеходов, регистрируемых в темное время суток и в условиях недостаточной видимости, водители не замечают, даже в мощном свете фар, человека на проезжей части.
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