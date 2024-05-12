Байден готов к новым санкциям против Китая. Во вторник допошлины ждут три направления поставок из Поднебесной

Администрация президента США Байдена намерена “повысить ставки” в торговой войне с Китаем. Во вторник будут объявлены новые тарифах на импортируемые из Поднебесной товары: Полупроводники Солнечные батареи и оборудование к ним Медтехника и фармацевтика товары Больше всего заградительные пошлины вырастут на электромобили (ЭВ).