Утопленную Honda NSX продали за 4,4 млн рублей

Спорткар Honda NSX 1991 года выпуска с пробегом почти 237 тысячи километров, в июле переживший серьезное затопление, был продан на онлайн-аукционе Yahoo Japan за 8 миллионов иен.
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