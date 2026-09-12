Клаксон
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Клаксон

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Утопленную Honda NSX продали за 4,4 млн рублей

Утопленную Honda NSX продали за 4,4 млн рублей

Спорткар Honda NSX 1991 года выпуска с пробегом почти 237 тысячи километров, в июле переживший серьезное затопление, был продан на онлайн-аукционе Yahoo Japan за 8 миллионов иен.

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