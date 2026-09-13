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Мировое обозрение

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Не простил критики? Зеленский ввёл санкции против своего экс-пресс-секретаря Мендель

Не простил критики? Зеленский ввёл санкции против своего экс-пресс-секретаря Мендель

Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций против Юлии Мендель — женщины, которая с 2019 по 2021 год занимала должность его пресс-секретаря.

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