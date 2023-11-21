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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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В Казани прошел турнир по фигурному катанию на призы Евгении Тарасовой

В Казани прошел турнир по фигурному катанию на призы Евгении Тарасовой

«Сегодня в ледовом дворце спорта «Зилант» в Казани прошел мой первый турнир по фигурному катанию. Хочу сказать огромное спасибо компании Victory Cup за организацию, за тот высокий уровень соревнований, который удалось создать.

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