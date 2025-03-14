Столичные ветврачи рассказали о профилактике бешенства у животных

В Москве началась кампания по вакцинации домашних питомцев от бешенства. Ее традиционно проводят весной — это самое удобное время защитить животных и подготовить их к летнему сезону, в том числе к выезду на дачу и возможным путешествиям.
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