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В павильоне «Макет Москвы» покажут светотехническое шоу «День Победы»

В павильоне «Макет Москвы» покажут светотехническое шоу «День Победы»

5 и 9 декабря у гостей павильона «Макет Москвы» будет уникальная возможность посмотреть светотехническое шоу, посвященное Победе в Великой Отечественной войне — «День Победы», которое транслируется только раз в году 9 мая.

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