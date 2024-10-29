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Царьград

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С 1 ноября в России начнет работать реестр воинского учета

С 1 ноября в России начнет работать реестр воинского учета

Статус повесток можно будет отслеживать онлайн.С 1 ноября все граждане России, достигшие 17-летнего возраста, смогут встать на воинский учёт дистанционно, используя Единый электронный реестр.

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