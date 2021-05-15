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Спортивный клуб школы № 2065 “Импульс” - один из лучших в столице

В конкурсе "ШСК-онлайн" Московского центра "Патриот. Спорт" школьно-спортивный клуб “Импульс” школы №2065, где дети, помимо традиционных видов спорта, занимаются тэг-регби, мини-футболом и в цирковой студии, из 90 московских клубов стал вторым.

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