Спортивный клуб школы № 2065 “Импульс” - один из лучших в столице

В конкурсе "ШСК-онлайн" Московского центра "Патриот. Спорт" школьно-спортивный клуб “Импульс” школы №2065, где дети, помимо традиционных видов спорта, занимаются тэг-регби, мини-футболом и в цирковой студии, из 90 московских клубов стал вторым.