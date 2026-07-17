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На Украине пожаловались на угрозы Сырского в адрес поддержавших Федорова военных

На Украине пожаловались на угрозы Сырского в адрес поддержавших Федорова военных

Reuters/Global Look Press  Антон Дегтярев Советник Стерненко: Сырский приказал выявлять поддержавших Федорова военных Главнокомандующий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александр Сырский приказал выявлять и возвращать из отпусков солдат-сторонников министра обороны страны Михаила Федорова, с которым у главкома обострился конфликт.

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