smi.today
СМИ России
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

smi.today

4 588 подписчиков

ФАС завела 15 дел против участников рынка нефтепродуктов в регионах РФ

ФАС завела 15 дел против участников рынка нефтепродуктов в регионах РФ

Дела в отношении некоторых нефтяных компаний и независимых участников рынка нефтепродуктов были инициированы Федеральной антимонопольной службой (ФАС) России и ее территориальными органами, 21 июля сообщает пресс-служба организации.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии