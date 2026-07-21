ФАС завела 15 дел против участников рынка нефтепродуктов в регионах РФ

Дела в отношении некоторых нефтяных компаний и независимых участников рынка нефтепродуктов были инициированы Федеральной антимонопольной службой (ФАС) России и ее территориальными органами, 21 июля сообщает пресс-служба организации.
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