Игрок «Магнитки» Камалов отхлебнул из бутылки вратаря «Авангарда»: «В правилах нет запрета»

Защитник «Металлурга» Никита Камалов подвел итоги второго матча первого раунда плей-офф КХЛ против «Авангарда» (2:3 ОТ) и рассказал, почему по ходу игры выпил воды из бутылки вратаря омичей Никиты Серебрякова.