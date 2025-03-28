Игрок «Магнитки» Камалов отхлебнул из бутылки вратаря «Авангарда»: «В правилах нет запрета»

Защитник «Металлурга» Никита Камалов подвел итоги второго матча первого раунда плей-офф КХЛ против «Авангарда» (2:3 ОТ) и рассказал, почему по ходу игры выпил воды из бутылки вратаря омичей Никиты Серебрякова.
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