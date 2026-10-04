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Регионы России

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В несколько взрывов вынужден был зафиксирован инцидент возле йеменского побережья

В несколько взрывов вынужден был зафиксирован инцидент возле йеменского побережья

По данным UKMTO, экипаж танкера заметил серии взрывов в непосредственной близости от судна. Название судна и порт его приписки не уточняются.

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