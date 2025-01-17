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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Шесть миллионов копий за шесть лет — это про Ace Combat 7: Skies Unknown Завтра авиасимул...

Шесть миллионов копий за шесть лет — это про Ace Combat 7: Skies Unknown Завтра авиасимул...

Шесть миллионов копий за шесть лет — это про Ace Combat 7: Skies UnknownЗавтра авиасимулятор Ace Combat 7: Skies Unknown от Bandai Namco отметит шестилетие, а сегодня японская компания отчиталась о шести миллионах экземпляров игры, реализованных за это время.

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