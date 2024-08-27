Минобороны объявило результаты массированной атаки на Украину: главное за сутки

МОСКВА, 27 августа, ФедералПресс. Американские склады опустели из-за помощи Украине, Киев готовит России ответ на массированные удары, в России отгружено свыше 20 млн доз вакцин против гриппа – в обзоре «ФедералПресс».
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