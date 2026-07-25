В результате ДТП на Маяке, выросла продажа шаурмы, на фоне подтянувшихся зевак Донецкая группа новостей.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
В результате ДТП на Маяке, выросла продажа шаурмы, на фоне подтянувшихся зевак Донецкая группа новостей.
Свежие комментарии