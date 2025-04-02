Астропутешествия: идеальная страна для переезда по знаку зодиака Елена ГалицкаяПланируя переезд в другую страну, мы руководствуемся различными факторами: климатом, экономическими возможностями, уровнем жизни и даже культурными особенностями.
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