Беречь как зеницу ока и не выбрасывать – втулки от туалетной бумаги станут решением для многих проблем Евгения КомароваЛюбители туалетной бумаги со втулками нередко сталкиваются с проблемой – куда деть оставшиеся картонные цилиндры.