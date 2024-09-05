Беречь как зеницу ока и не выбрасывать – втулки от туалетной бумаги станут решением для многих проблем Евгения КомароваЛюбители туалетной бумаги со втулками нередко сталкиваются с проблемой – куда деть оставшиеся картонные цилиндры.
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