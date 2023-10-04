Как жителям Актау укрепить иммунитет – рекомендации врача-инфекицониста

Врач-инфекционист, фтизиатр Азат Ямалтдинов поделился с inAktau.kz простыми рекомендациями, которые помогут жителям Актау укрепить иммунитет, а также высказался по поводу приема биологически активных добавок (БАД).
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