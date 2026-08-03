Бастрыкин поручил доложить о нападении собаки на ребёнка в Коккорево

В деревне Коккорево собака бойцовской породы напала на мальчика, ранив его и его отца. Следственный комитет России по Ленинградской области возбудил уголовное дело, а председатель Александр Бастрыкин потребовал доклад о ходе расследования.
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