Когда начинается насморк и кашель люди часто отказываются от молочных продуктов. Так как часто слышали в детстве: кисломолочные продукты увеличивают количество слизи в организме, поэтому их не нужно есть, когда у тебя насморк.
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